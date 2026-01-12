Newsticker
Horror-Debüt: United-Juwel bittet um Entschuldigung

United-Juwel erlebt Horror-Debüt

Manchester United scheidet im FA Cup aus. Für ein 18 Jahre altes Talent wird der Abend aus persönlicher Sicht zum Albtraum.
Shea Lacey wurde bei seinem ersten Einsatz im Old Trafford des Feldes verwiesen
© IMAGO/News Images
Samuel Kucza
Manchester United scheidet im FA Cup aus. Für ein 18 Jahre altes Talent wird der Abend aus persönlicher Sicht zum Albtraum.

Mit dem Aus in der 3. Runde des FA Cups hat Manchester United die nächste Enttäuschung der jüngeren Vereinsgeschichte erlebt. Beim 1:2 gegen Brighton & Hove Albion im Old Trafford am Sonntagabend stand ausgerechnet ein vielversprechendes Talent der Red Devils im negativen Mittelpunkt.

Der 18-jährige Shea Lacey wurde in der 62. Minute eingewechselt und lief damit erstmals für die United-Profis vor heimischem Publikum auf. Doch der erste große Auftritt des Nachwuchsspielers endete nach nur 27 Minuten Spielzeit unrühmlich: Der Rechtsaußen flog kurz vor Schluss mit Gelb-Rot vom Platz.

In der 87. Minute war Lacey zunächst wegen eines Foulspiels verwarnt worden. Nur zwei Minuten später sah er erneut Gelb: Nach einer Entscheidung gegen United warf er den Ball frustriert auf den Boden, woraufhin ihn der Schiedsrichter mit Gelb-Rot vom Platz schickte.

United-Talent macht Momentum zunichte

Kurz zuvor hatte Benjamin Sesko den 1:2-Anschlusstreffer für United erzielt (85.), doch Youngster Lacey machte das Momentum durch seinen Platzverweis zunichte.

Der Flügelspieler wirkte nach der Entscheidung des Referees sichtbar mitgenommen, verließ den Rasen mit gesenktem Kopf – ein Debüt, das er sich völlig anders vorgestellt hatte.

Nach dem Spiel bat Lacey öffentlich um Entschuldigung. „Ich möchte mich bei allen meinen Teamkollegen, Mitarbeitern und Fans entschuldigen“, schrieb er in einem Beitrag bei X.

„Ich habe heute Abend alle enttäuscht“

Und weiter: „Ich habe heute Abend alle enttäuscht. Ich hätte mich nicht von meinen Emotionen überwältigen lassen dürfen. Ich werde alles tun, um das wieder gutzumachen.“

Für das Talent bleibt der erste Auftritt im Old Trafford damit eine harte Lektion. Zuletzt war Nachwuchsspieler Lacey bereits zweimal in der Premier League in Auswärtsspielen eingewechselt worden.

