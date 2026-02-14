FA Cup: Erlösung für Woltemade bei verrücktem Pokal-Abend

Maximilian Lotz 14.02.2026 • 20:48 Uhr Nick Woltemade darf im FA Cup mal wieder von Beginn an ran - und beendet seine Durststrecke. Die Partie bei Aston Villa ist von Fehlentscheidungen des Schiedsrichters geprägt.

Nick Woltemade hat mit Newcastle United in einem turbulenten Spiel bei Ligarivale Aston Villa den Einzug ins Achtelfinale des FA Cups gefeiert.

Mit dem Treffer zum 3:1 (0:1)-Endstand beschenkte sich der Nationalspieler an seinem 24. Geburtstag auch noch selbst.

Woltemade beendet Tor-Flaute im FA Cup

Woltemade, der zuletzt in der Premier League vornehmlich nur als Joker zum Zug gekommen war, bekam von Trainer Eddie Howe mal wieder von Beginn an das Vertrauen geschenkt - und beendete mit seinem Treffer kurz vor Schluss (88.) seine persönliche Durststrecke von 14 Pflichtspielen ohne Tor.

Sandro Tonali (63., 76.) avancierte mit seinen ersten beiden Saisontoren zum Mann des Abends aus Sicht der Magpies, die durch Tammy Abraham (14.) zunächst in Rückstand geraten waren.

Die Gäste agierten zudem in der zweiten Hälfte in Überzahl, nachdem Villa-Keeper Marc Bizot (45.+1) bei einer Grätsche weit außerhalb seines Strafraums kurz vor der Pause Rot gesehen hatte.

Schiri-Fehler prägen die Partie Newcastle vs. Aston Villa

Für Diskussionsstoff sorgte Schiedsrichter Chris Kavanagh, denn den ersten beiden Treffern gingen Fehlentscheidungen voraus: Beim Führungstor der Villans stand Torschütze Tammy Abraham (14.) knapp im Abseits - den Videobeweis gibt es im FA Cup erst ab der nächsten Runde.

Auch vor dem Ausgleich durch Tonali lag der Referee falsch: Lucas Digne blockte klar innerhalb des Strafraums eine Flanke mit der Hand, doch der Unparteiische verlegte den Tatort außerhalb des Sechzehners. DAZN-Kommentator Uwe Morawe nannte es „eine absolute Witz-Entscheidung“.

Die Spieler der Magpies beschwerten sich zunächst massiv, doch der Ärger war schnell verflogen. Villa-Keeper Emiliano Martínez klärte die Freistoßflanke nur unzureichend, Tonali (76.) glich mit einem abgefälschten Schuss von der Strafraumgrenze aus.