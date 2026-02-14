FA Cup: Premier-League-Klub blamiert sich

Der FC Burnley ist im FA Cup völlig überraschend an Drittligist Mansfield Town gescheitert. Der Tabellenvorletzte der Premier League verlor das Sechzehntelfinale gegen den Underdog im eigenen Stadion mit 1:2 (1:0).
Premier-League-Klub blamiert sich
Im FA Cup gibt es eine faustdicke Überraschung. Ein Drittligist schmeißt einen Premier-League-Klub aus dem Wettbewerb.
Enttäuschung bei Burnley-Trainer Scott Parker
Erstmals seit Februar 1969 gelang dem aktuellen Tabellen-12. der League One im FA Cup ein Sieg gegen einen Erstligisten.
Burnley scheitert trotz drückender Überlegenheit
Zur Halbzeit hatte der große Favorit dank eines Tores von Josh Laurent (21.) noch in Führung gelegen.
Doch Rhys Oates (53.) und Louis Reed (80.) drehten die Partie. Trotz 22:8-Torschüssen und 3,82 zu 0,89 xGoals musste sich Burnley letzten Endes geschlagen geben.
Laut transfermarkt.de hat Burnley einen Kadermarktwert von 251,65 Millionen Euro. Mansfield kommt nur auf 8,23 Millionen - sorgte am Samstag aber für eine faustdicke Überraschung.
