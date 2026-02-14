FA Cup: Premier-League-Klub blamiert sich

Julius Schamburg 14.02.2026 • 18:22 Uhr Im FA Cup gibt es eine faustdicke Überraschung. Ein Drittligist schmeißt einen Premier-League-Klub aus dem Wettbewerb.

Der FC Burnley ist im FA Cup völlig überraschend an Drittligist Mansfield Town gescheitert. Der Tabellenvorletzte der Premier League verlor das Sechzehntelfinale gegen den Underdog im eigenen Stadion mit 1:2 (1:0).

Erstmals seit Februar 1969 gelang dem aktuellen Tabellen-12. der League One im FA Cup ein Sieg gegen einen Erstligisten.

Burnley scheitert trotz drückender Überlegenheit

Zur Halbzeit hatte der große Favorit dank eines Tores von Josh Laurent (21.) noch in Führung gelegen.

Doch Rhys Oates (53.) und Louis Reed (80.) drehten die Partie. Trotz 22:8-Torschüssen und 3,82 zu 0,89 xGoals musste sich Burnley letzten Endes geschlagen geben.