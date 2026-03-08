Deutscher Coach arbeitet am englischen Pokal-Märchen

Reinhard Franke 08.03.2026 • 18:36 Uhr Der FC Southampton steht überraschend im Viertelfinale des FA Cups. Der deutsche Trainer Tonda Eckert arbeitet am Pokal-Märchen.

50 Jahre nach dem legendären Triumph von 1976 sorgt Zweitligist FC Southampton wieder für Aufsehen im FA Cup.

Die Mannschaft des deutschen Trainers Tonda Eckert steht im Viertelfinale des traditionsreichen Pokalwettbewerbs – und das nach einem bemerkenswerten Erfolg beim FC Fulham aus der Premier League (1:0).

„Das ist für uns natürlich ein toller Erfolg, gegen eine Premier-League-Mannschaft zu gewinnen. Wir sind jetzt seit zehn Spielen ungeschlagen und haben sieben davon gewonnen“, sagte der Technische Direktor Johannes Spors im Gespräch mit SPORT1. „Diese Serie im FA Cup fortzusetzen tut richtig gut und gibt uns hoffentlich weiteren Schwung für die letzten vier Ligaspiele vor der Länderspielpause.“

Beeindruckende Serie für Southampton

Tatsächlich befindet sich Southampton - seit dieser Saison in der Championship zu Hause - in starker Form. Der Sieg gegen Fulham FC – mit Nationaltorhüter Bernd Leno im Tor – war bereits das zehnte Spiel in Folge ohne Niederlage. Sieben dieser Partien konnte das Team gewinnen, was nicht nur im Pokal, sondern auch im Liga-Alltag für Rückenwind sorgt.

Eckert hatte im Dezember als Cheftrainer übernommen, nachdem er zuvor die U21 trainiert hatte. Landsmann Sports - selbst seit Februar 2025 im Verein - vertraute dem 33-Jährigen und zog ihn zu den Profis hoch.

Trotz des erfolgreichen Pokallaufs bleibt der Fokus im Klub klar auf der Liga. „Darum genießen wir das jetzt auch nur kurz“, erklärte Spors. „Schon am Mittwoch geht es weiter, und dann möchten wir weitere Punkte im Kampf um den Aufstieg sammeln. Das bleibt unser oberstes Ziel.“

Emotionaler Moment für Southampton

Der Einzug ins Viertelfinale ist damit ein emotionaler Moment für Verein und Fans – genau ein halbes Jahrhundert nach dem historischen FA-Cup-Titel.