FA Cup: Real-Flirt zerstört deutsche Träume

SPORT1 26.04.2026 • 18:06 Uhr Leeds United um die Deutschen Daniel Farke und Anton Stach scheitert am FC Chelsea, der nun im Finale auf Manchester City trifft.

Der deutsche Teammanager Daniel Farke und der dreimalige deutsche Nationalspieler Anton Stach haben mit Leeds United den Einzug ins Finale des FA Cups verpasst.

Der Aufsteiger verlor am Sonntag im Londoner Wembley-Stadion 0:1 (0:1) gegen den FC Chelsea. Leeds erreichte zuletzt 1973 das Endspiel des traditionsreichen englischen Pokalwettbewerbs.

FA Cup: Fernández lässt Interimstrainer jubeln

Der argentinische Fußball-Weltmeister Enzo Fernández (23.), der zuletzt mit Aussagen zu einem Engagement bei Real Madrid für Aufmerksamkeit sorgte, erzielte nach der Aufhebung seiner kurzzeitigen Suspendierung den Treffer das Tages für Chelsea, das im Finale am 16. Mai gegen Manchester City zum neunten Mal den FA Cup gewinnen will. Die Cityzens hatten sich im anderen Halbfinale 2:1 gegen den Zweitligisten FC Southampton durchgesetzt.

Für Chelsea war es das erste Spiel nach dem Abschied von Liam Rosenior. Der Verein hatte sich am Mittwoch nach weniger als vier Monaten Amtszeit wieder vom Engländer getrennt. Im Halbfinale stand nun Interimstrainer Calum McFarlane beim Klub-Weltmeister an der Seitenlinie.

Dieser bekam umgehend Lob von Mittelfeld-Legende Steven Gerrard bei TNT Sports: „Ich war von der zweiten Halbzeit beeindruckt, auch wenn Leeds gerade in Fahrt zu kommen schien – die Struktur und die Aufstellung; ich fand, Calum MacFarlane hat das wirklich gut gemeistert. Es gab viele positive Aspekte.“