La Liga: FC Barcelona gewinnt nach Messi-Abschied gegen Real Sociedad

In der Schlussphase sorgten Julen Lobete Cienfuegos (82.) und Mikel Oyarzabal (85.) mit einem direkt verwandelten Freistoß nochmals für Spannung. Sergi Roberto (90.+1) sorgte in der Nachspielzeit für die Entscheidung zugunsten der Katalanen. Der später zum “Man of the Match” gekürte Braithwaite bereitete den letzten Barca-Treffer vor.