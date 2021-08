La Liga öffnet sich für Risikokapital, Messi vor Unterschrift beim FC Barcelona

Die Zustimmung der Klubs ist in Spanien nun wohl reine Formsache. Das versteht sich von selbst, da fast alle in einer heiklen Finanzlage stecken und durch den Deal große Summen einstreichen werden. La Liga soll nämlich 2,3 Millionen Euro nach dem Verteilungsschlüssel der TV-Gelder in die Klubs stecken. Das bedeutet, dass die spanischen Fußball-Riesen Real Madrid und FC Barcelona am meisten profitieren.