Zidane-Sohn Luca fliegt vom Platz

Missglücktes Debüt für Luca Zidane: Der 23-jährige Sohn von Frankreichs Fußball-Ikone Zinedine Zidane flog am Sonntagabend als Torwart von Rayo Vallecano in seinem Premierenspiel beim FC Sevilla (0:3) vom Platz. Der Keeper sah nach einem Foul am Marokkaner Oussama Idrissi (16.) die Rote Karte.