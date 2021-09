FC Barcelona: Luuk de Jong als Panikknopf für Ronald Koeman

In seiner Karriere hat de Jong vor allem in seiner Heimat getroffen. Für die PSV Eindhoven erzielte er 112 Tore in 204 Pflichtspielen. Für Twente Enschede 59 Treffer in 120 Pflichtspielen. In den Top-Ligen Europas fällt seine Trefferquote aber deutlich spärlicher aus.