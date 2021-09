FC Barcelona: Ronald Koeman liest bei Pressekonferenz Erklärung vor und geht

„Guten Morgen an alle, der Verein ist mit mir in einer Situation des Wiederaufbaus. Die finanzielle Situation des Vereins ist schwierig, was bedeutet, dass wir den Kader umbauen müssen, ohne große Investitionen tätigen zu können. Fußball braucht Zeit, junge Spieler können in zwei Jahren groß werden“, begann der Niederländer.