La Liga: Real Madrid nach Benzema-Gala Spitzenreiter

Real hatte wegen der Arbeiten am Stadion zuletzt am 1. März 2020 in seinem Heiligtum gespielt und dabei den Erzrivalen FC Barcelona bezwungen. Keine zwei Wochen später ruhte der Spielbetrieb wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus, nach dem Restart im Juni 2020 bestritt Real dann sämtliche Heimspiele im kleinen Estadio Alfredo Di Stéfano, das zum Trainingszentrum in Valdebebas gehört.