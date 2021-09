Real Madrid: Carlo Ancelotti plant mit David Alaba als Innenverteidiger

Ein Indiz für die künftige Rolle Alabas? Wohl nicht. Denn Ancelotti hat sich laut Marca entschieden, auf welcher Position er Alaba demnächst einsetzen wird: in der Innenverteidigung. Dort spielte er auch unter der Woche beim 1:0-Sieg in der Champions League bei Inter Mailand. Und auch beim 1:0-Sieg in der Liga bei Betis Sevilla Ende August bekleidete er diese Rolle.