La Liga: Atlético Madrid - FC Barcelona 2:0, Suárez trifft

Er machte eine Telefon-Geste, die als Giftpfeil in Richtung Barca-Coach Ronald Koeman und die Verantwortlichen in Katalonien gedacht sein dürfte. An die Personen, die den Torjäger nicht mehr für unverzichtbar hielten und sogar loshaben wollten. „Ich wollte allen Leuten sagen, dass sich meine Telefonnummer nicht verändert hat und sie mich immer noch auf meinem Handy erreichen können“, erklärte Suárez seine Geste, konnte sich im Interview das Lachen aber nicht verkneifen.