FC Barcelona verlängert mit Ansu Fati

Offiziell besiegelt werden soll die Vertragsverlängerung mit Fati am Donnerstagmittag. Der in Guinea-Bissau geborene Flügelspieler gilt in Barcelona als Nachfolger des zu Paris St. Germain abgewanderten Lionel Messi. Fati hatte zuletzt auch die Rückennummer 10 des Argentiniers übernommen.