FC Barcelona: Trainer Xavi überrascht mit Ilias Akhomach und Ez Abde

Dennoch ließ ihn Xavi in der Halbzeit in der Kabine. Aus gutem Grund: Denn der neue Barca-Trainer hatte noch ein weiteres Juwel im Köcher: Ez Abde. Der 19 Jahre alte Marokkaner kam für Akhomach in die Partie und strotzte nur so vor Selbstvertrauen. Er suchte das Eins-gegen-Eins, war mit fast jedem Ballkontakt gefährlich.