La Liga: Fati nach Verletzungs-Albtraum, wackelt Status als Nachfolger von Messi?

Nur sechs Tage nach seinem Debüt erzielte Fati sein erstes Tor für Barca in La Liga. Im dritten Spiel folgte sein zweites und sein erster Assist. Im Dezember 2019 folgte sein erster Treffer in der Champions League, das Siegtor bei Inter Mailand kurz vor dem Abpfiff. Damit war Fati der jüngste Torschütze in der Liga und auch der jüngste in der Königsklasse. Bei einem Klub, der schon unzählige Talente aus La Masia in den Profifußball begleitete. Fati wurde im Sommer 2020 dann auch zum Nationalspieler Spaniens und erzielte im zweiten Länderspiel seinen ersten Treffer.