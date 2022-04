Details zum Vertrag zwischen FC Barcelona und Spotify enthüllt: So viel kriegt der verschuldete Topklub

Der Deal sei in drei Teile gegliedert, heißt es in dem Bericht. Als Trikot-Sponsor soll Spotify demnach vier Jahre lang jeweils 60 Millionen Euro zahlen. 57,5 Millionen sind als feste Summe vereinbart, 2,5 Millionen sollen in möglichen (und offenbar leicht erreichbaren) Boni dazukommen.