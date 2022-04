"Lass die Saudis ausquetschen": Brisante Aussage von Barca-Star Piqué sorgt für Wirbel

Trotz der enthüllten Audio-Dateien und Textnachrichten will der Barca-Star auch heute von einem Skandal nichts wissen und erklärte nun verärgert auf seinem Twitch-Kanal: „Alles, was wir getan haben, ist legal. Ich werde meine Rolle in dem Interessenkonflikt offenlegen, ich möchte mein Gesicht zeigen, weil ich nichts zu verbergen habe. Ich bin stolz auf das, was wir bei KOSMOS tun“, sagte Piqué.