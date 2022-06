FC Barcelona: Boss Laporta mit vollmundiger Ansage - mit Folgen für Lewandowski-Saga?

Mit den zu betätigenden „Hebeln“ meint Laporta in erster Linie die Genehmigung des Verkaufs einer Minderheitsbeteiligung (49,9%) von „Barca Licensing and Merchandising“ (BLM), was Einnahmen von fast 200 Millionen Euro einbringen würde. Außerdem soll eine Abtretung von bis zu 25% der Einnahmen aus den LaLiga-TV-Rechten weitere 540 Millionen Euro erzielen.