Real Madrid: Cristiano Ronaldo, Toni Kroos und Casemiro reagieren auf Marcelo-Abschied

„Als Kapitän hast du mir viel beigebracht. Du und deine Familie haben uns einen Korb mit vielen Dingen geschenkt und das vergesse ich nicht“, war die Real-Legende ein großes Vorbild für Marcelo. „Im Fußball hatten wir viele Vorbilder und ich wollte deinem folgen. Heute gehe ich und will dir danken. Mit dir hatte ich ein starkes Vorbild, was ich dir nie gesagt hatte. Ich will dir persönlich danken.“