La Liga: Keine weitere Trainerstation! Ancelotti kündigt Karriereende bei Real an

Mit bislang 24 Titeln, darunter vier Champions-League-Siegen, wird der 63-Jährige als einer der erfolgreichsten Trainer in die Geschichte eingehen. Keiner führte seine Mannschaft so häufig zum Henkelpott wie Ancelotti. Erst am Mittwoch holte „Carletto“ nach einem Sieg über Eintracht Frankfurt den UEFA Supercup.