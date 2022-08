La Liga: Real siegt nach Casemiro-Wirbel - Modric mit Traumtor

Am Sonntag will der FC Barcelona um Weltfußballer Robert Lewandowski seinen ersten Sieg in der neuen Saison einfahren. Nach dem enttäuschenden 0:0 zum Auftakt gegen Rayo Vallecano treffen die Katalanen am Abend auf Real Sociedad (22.00 Uhr). (DATEN: Die Tabelle von La Liga)