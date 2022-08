La Liga: Verschwörung um Griezmann - lässt Atlético ihn deswegen auf der Bank schmorren?

Neben der Ablöseseumme von 40 Millionen Euro soll auch das Gehalt ein Thema sein. Auf das Konto des Noch-Katalanen Griezmann fließen offenbar rund 20 Millionen Euro pro Jahr an Gehalt. Dieses fürstliche Salär sollen weder Barcelona noch Atlético künftig bezahlen wollen. Muss sich Griezmann also an Kurzeinsätze gewöhnen und das ebenfalls angeschlagene Barcelona bis zum letzten Spieltag zittern? (DATEN: Die Tabelle von La Liga)