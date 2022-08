Nach legendärem Interview-Abbruch: Toni Kroos gibt tiefe Einblicke für guten Zweck

Kroos: Bereut im Nachgang schon, natürlich. Wenn man das Spiel so verliert, denkt man sich: Vielleicht hättest du es besser gemacht. In dem Moment, als Jupp Heynckes die Schützen suchte, hatte ich einfach nicht das Gefühl, dass ich antreten sollte. Ich hatte zuvor im Halbfinal-Rückspiel in Madrid, wo wir glücklich im Elfmeterschießen weitergekommen waren, meinen Elfer verschossen. An diesem Abend in München war ich überzeugt: Es ist besser für uns als Mannschaft, für die Chance auf den Sieg, und nichts anderes war mein Ziel, wenn ein anderer antritt. Bei der EM 2016 habe ich gegen Italien im Elfmeterschießen den ersten genommen und auch verwandelt, weil an diesem Abend das Gefühl ein gutes war. Heute, mit zehn Jahren mehr Erfahrung, würde ich so oder so schießen. Damals habe ich das, so blöd das für Außenstehende klingen mag, im Sinne der Mannschaft anders entschieden.