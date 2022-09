Antonio Rüdiger: Der Real-Star über Kroos, Kabinen-Boss Benzema & irre Anekdote zu Ancelotti

Rüdiger: Stimmt. Da muss ich sofort an Pepe denken. Er war mein großes Vorbild bei Real Madrid, so wie er wollte ich immer sein. Ich habe mir früher Videos angeschaut, wie er seine Gegner weggrätscht. Da war ich noch jung und wollte jedem zeigen, dass auch ich hart sein kann. Das war in meinem Kopf drin. Wahnsinn, wie gut Pepe war. Nicht nur im Zweikampf, auch im Spielaufbau. Heute erzählen mir aber alle bei Real, dass er außerhalb des Platzes eigentlich ein ganz ruhiger Charakter war. Und wissen Sie was?