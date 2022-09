La Liga: Das steckt hinter Barcas Milliarden-Ausstiegsklauseln

Die naheliegendste Lösung, auf Ausstiegsklauseln zu verzichten, ist laut La-Liga-Regularien verboten, da in Spanien ein entsprechendes Vertragsdetail arbeitsrechtlich verpflichtend ist. So schrieben die Verantwortlichen einfach die Milliarden-Klauseln in die Verträge der Spieler und wählten dabei extrem hohe Zahlen, um den Fehler von Oktober 2016 nicht zu wiederholen.