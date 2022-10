Ballon d'Or: Die Krönung für Karim Benzema! Die umstrittene Karriere der Real-Ikone

Doch der Reihe nach: Geboren im Jahr 1987 in Lyon als Sohn eines Algeriers und aufgewachsen im Elendsviertel Bron, einem Vorort von Lyon, schloss er sich bereits in der Jugend Olympique an. Sein Vater schickte ihn aus Angst vor einer drohenden kriminellen Karriere auf das Internat des französischen Erstligisten.