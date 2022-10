La Liga, Clásico, Aufstellungen: Real Madrid - FC Barcelona LIVE im TV, Stream, Ticker

Doch trotz des kleinen Vorsprungs gegenüber dem Erzrivalen dürfte die Stimmung bei den Katalanen derzeit schlechter als in der Hauptstadt sein. Denn in der Champions League leistete man sich unter der Woche bei einem wilden 3:3 gegen Inter Mailand den nächsten Ausrutscher in der Königsklasse. Die Qualifikation für das Achtelfinale ist damit so gut wie verspielt. Eine Niederlage gegen Real und das Team von Trainer Xavi gerät auch im Meisterschaftskampf ins Hintertreffen.