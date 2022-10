La Liga: Griezmann bittet Atlético-Fans um Verzeihung - "Sehr stolz, nun komplett Atlético anzugehören"

„Ich möchte um Verzeihung bitten, ich weiß, dass Leute es aus meinem Mund hören wollen: ich bitte um Verzeihung für den Schaden, den ich den Leuten möglicherweise zugefügt habe“, wird Griezmann von der AS zitiert. Vor seinem Rekordtransfer zur Blaugrana gab es ein langes Hin und Her bezüglich seines Wechsels, ebenso wie juristische Auseinandersetzungen beider Klubs. Die Atlético-Fans waren in dieser Zeit und danach alles andere als begeistert von ihrem langjährigen Top-Spieler.