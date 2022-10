LaLiga-Boss Tebas mit deutlicher Ansage an den FC Barcelona

Die finanzielle Lage des FC Barcelona ist nicht erst seit diesem Jahr eine verzwickte. Die Katalanen haben sich in den letzten Jahren einen immensen Schuldenberg angehäuft - was sie nicht daran hinderte, im vergangenen Sommer bis zu 153 Millionen Euro Ablöse für neue Stars in die Hand zu nehmen. Das Gehalt der neuen Spieler bleibt dabei noch außen vor.