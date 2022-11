La Liga: Lewandowski fliegt bei Barca-Spiel - Piqué reagiert sauer

Doch es kam noch dicker für die Katalanen: In der 31. Minute wurde Torjäger Lewandowski vom Platz gestellt. Im Blickpunkt dabei: wieder Garcia. Lewandowski war völlig ohne Not in den Abwehrmann hineingesprungen und hatte diesen mit dem Ellenbogen abgeräumt. Zuvor hatte der Ex-Bayern-Star in der elften Minute für ein taktisches Foul Gelb gesehen.