La Liga: Ter Stegen beim FC Barcelona zum Kapitän beordert

Toni Kroos erlebte dabei erst im September seine Premiere: In seinem 371. Pflichtspiel für die Königlichen hatte der deutsche Mittelfeldstratege, nachdem er im Februar bei der 0:1-Niederlage bei Paris Saint-Germain erstmals für wenige Minuten Kapitän gewesen war, die Binde gegen RCD Mallorca (4:1) zum ersten Mal in einem Pflichtspiel von Anfang an.