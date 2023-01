Besser als Lewandowski: Haaland-Kumpel Alexander Sörloth startet bei Real Sociedad durch - Rückkehr zu RB Leipzig?

Alexander Sörloth stand im Fünfmeterraum des FC Barcelona, hielt die Arme über seinem Kopf verschränkt und schüttelte den Kopf.

Wenige Sekunden zuvor hatte er im Viertelfinale der Copa del Rey die Mega-Chance gegen den FC Barcelona vergeben und in der 59. Minute unbedrängt aus drei Metern über die Latte geschossen. Er war also die tragische Figur beim 0:1 von San Sebastian im Camp Nou.

Der folgenschwere Fehlschuss passt dabei gar nicht in die vergangenen Monate. Sörloth ist beim spanischen Klub zuletzt mächtig durchgestartet und gehört in La Liga zu den besten Torjägern.

In 14 Partien hat der Mann, der immer noch bei RB Leipzig unter Vertrag steht, satte acht Treffer erzielt. Aktuell hat er in der Liga einen beeindruckenden Lauf, um den ihn selbst Robert Lewandowski beneidet. Sörloth hat in den vergangenen fünf Partien immer getroffen.

Anfang November war er das letzte Mal ohne Tor geblieben in La Liga. Das macht ihn hinter Lewandowski (13), Joselu (10) und Karim Benzema (9) zum viertbesten Torjäger der Liga.

Dabei ist der Norweger erst mit Verspätung bei San Sebastian eingestiegen. In der vergangenen Saison hatte er bereits für den Klub gespielt und war dann nach nur drei Ligatreffern 2021/2022 zurück nach Leipzig gegangen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Sörloth bei San Sebastian glücklich

Nachdem San Sebastian dann aber Alexander Isak an Newcastle verkauft hatte, lieh der Klub den Stürmer Ende August erneut aus. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Seitdem blüht der dicke Kumpel von Erling Haaland richtig auf. Der 1,95 Meter große Hüne ist im 4-4-2-System vorne gesetzt und zahlt das Vertrauen als bester Torjäger des Teams zurück.

Macht der norwegische Nationalspieler so weiter, winkt für den aktuellen Tabellendritten sogar die Qualifikation für die Champions League. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

„Die Situation bei La Real ist prima“, sagte Sörloth zuletzt dem Dagbladet. „Ich spiele fast alle Spiele und schieße Tore. Es sieht sehr, sehr gut aus für mich. Ich habe so viele Spiele wie möglich gespielt, Tore geschossen und eine wichtige Rolle in der Mannschaft bekommen. Es ist schön zu spüren, dass man wichtig ist. Ich spiele in einem fantastischen Team mit fantastischen Spielern. Das Leben lächelt.“

Jenes Lachen hatte der Angreifer in seiner Zeit bei Leipzig nur selten gezeigt.

Sörloth bei Leipzig ein Flop

Im Sommer 2020 kam er für 20 Millionen Euro von Trabzonspor zu den Sachsen. Er galt als absoluter Wunschspieler des Bundesligisten bei der Suche nach einem Nachfolger für den zu Chelsea gewechselten Timo Werner.

Alexander Sörloth wurde bei Leipzig nicht glücklich

Sörloth kam mit der Empfehlung von 24 Toren in 34 Partien in der türkischen Süper Lig.

An eine solche Quote kam er aber bei Leipzig nie heran. Sörloth wirkte oft nicht in das Spiel integriert und ließ gute Chancen liegen. „Er muss den Kopf ein bisschen freikriegen. Er wirkt schon sehr verkopft und nicht ganz frei in der Rübe. Das ist auch normal“, sagte sein damaliger Trainer Julian Nagelsmann, der sich den Transfer zuvor gewünscht hatte.

„Sörloth ist sicher ein Spieler, der uns helfen würde. Er hat letzte Saison viele Tore erzielt. Wenn er diese Quote in der Bundesliga wiederholen könnte, wäre das top“, meinte Nagelsmann im September 2020.

Der Knoten platzte nie. In 38 Partien kam der Star nur auf sechs Treffer und drei Assists.

Leipzig-Rückkehr? Sörloth wird deutlich

Dann ging es zu Sociedad, wo im ersten Anlauf immer noch keine Besserung zu sehen war. Dennoch gab ihm der spanische Klub eine neue Chance. Und die nutze Sörloth nun!

Im Sommer endet die Leihe und dann muss der Stürmer zurück zu RB Leipzig. Dort hat er noch einen Vertrag bis 2025.

Oder kehrt er nie zurück?