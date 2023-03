Atlético Madrid: Diego Simeone von besonderem Gast überrascht

Diego Simeone ist am vergangenen Spieltag zum Rekordtrainer von Atlético Madrid aufgestiegen.

Der Argentinier stand in der Partie gegen Sevilla zum 613. Mal an der Seitenlinie der Colchoneros und ist damit an Luis Aragones vorbeigezogen. Vor der Partie wurde er von seinem Sohn Giovanni überrascht, der für seinen Vater nach Madrid gekommen war.