FC Barcelona: Dieses Messi-Abendessen lässt Barca-Fans aufhorchen

Messi unglaubliche Barca-Statistiken

Was dazukommt: Messi, der in 778 Spielen für Barca 672 Tore und 303 Assists produzierte und den Klub 2021 mit einem Paukenschlag in Richtung Paris Saint-Germain verlassen hatte, hatte in der Vergangenheit den Kontakt zu Xavi nie abbrechen lassen.