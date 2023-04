La Liga: Mit 41 Jahren! Spanien-Legende Joaquin beendet Karriere am Saisonende

Eine beeindruckende Fußball-Karriere geht im Sommer zu Ende.

Joaquin, Kapitän von Real Betis Sevilla und 51-maliger spanischer Nationalspieler, hängt zum Ende der Saison und wenige Wochen vor seinem 42. Geburtstag die Fußballschuhe an den Nagel.

„Ich habe diese Farben 13 Jahre verteidigt in unserem Stadion Benito Villamarin. Es ist an der Zeit, euch zu sagen, dass das meine letzte Saison ist“, kündigte der erfahrene Rechtsaußen in einem Video des Klubs an.

Emotional fuhr Joaquin fort: „Aber es ist kein Abschied, eher ein ‚Wir sehen uns bald‘. Denn ich werde an eurer Seite bleiben, denn Real Betis ist mein Leben. Ich werde es auf eine andere Art Leben, aber mit denselben Emotionen und mit derselben Freude wie in all diesen Jahren. Danke für alles!“

Rekord-Feldspieler von La Liga

In seiner Karriere absolvierte Joaquin bislang 615 Pflichtspiele in La Liga und ist damit der Feldspieler mit den meisten Partien in der Geschichte des spanischen Oberhauses.

Andoni Zubizarreta, ehemaliger Torwart, kommt als Rekordhalter auf 622 Spiele. Damit Joaquin, der in dieser Saison nur einmal in der Startelf stand, seinen Landsmann noch überholen kann, müsste er in mindestens acht der verbleibenden neun Spielen eingesetzt werden.

Von seiner 23-jährigen Karriere stand Joaquin den überwiegenden Teil bei seinem Heimatverein Real Betis unter Vertrag, darüber hinaus lief er für Valencia, Malaga und Florenz auf. Insgesamt bringt es der Spanier auf Klubebene auf sagenhafte 839 Pflichtspiele, 112 Tore und 102 Vorlagen.

Ein großer Titelsammler war Joaquin jedoch nicht. Dreimal gewann er den spanischen Pokal: 2005 mit Betis, 2008 mit Valencia und 2022 erneut mit Betis.

Damit vollbrachte er das Kunststück, als erster Spieler in der mehr als 110-jährigen Vereinsgeschichte von Betis zwei Titel mit dem Klub aus Sevilla einzufahren.

Joaquin bei BVB-Wunder ausgewechselt

Auch beim geschichtsträchtigen BVB-Wunder vor zehn Jahren, als das Team von Jürgen Klopp sich mit zwei Toren in der Nachspielzeit doch noch ins Halbfinale der Champions League bugsierte, stand der Spanier auf dem Platz.

Joaquin höchstpersönlich hatte noch in Diensten des FC Malaga nach 25 Minuten für die 1:0-Führung des spanischen Traditionsvereins gesorgt. Drei Minuten vor dem Ende der Partie wurde er ausgewechselt und musste von außen mit ansehen, wie Dortmund durch ein irreguläres Tor im allerletzten Moment siegte.