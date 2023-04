La Liga: Robert Lewandowski bei Barca immer mehr im Brennpunkt - "Nichts anderes als Verzweiflung"

Lewandowski: Ladehemmung bei Barca immer schlimmer

Die Sport wiederum hatte für den Polen, der wegen seiner Auftritte in der Nationalmannschaft auch in seiner Heimat von den Medien zuletzt immer kritischer gesehen wird, in ihrer Bewertungsskala nur vier von zehn möglichen Punkten parat. Lewandowski nehme „weiterhin nicht am Spiel teil und hat viel weniger Einfluss als im ersten Drittel der Saison“ - die Rede war von einem „Abstieg“, der sich weiter „fortsetzt“.