Erst suspendiert, jetzt Rekord-Youngster: Das ist Barca-Wunderkind Lamine Yamal

Wunderkind Lamine Yamal brauchte keinerlei Anlaufzeit.

Kaum hatte der Rekord-Debütant des FC Barcelona im zarten Alter von 15 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen erstmals den Rasen des legendären Camp Nou betreten, prüfte er auch schon den Torwart von Betis Sevilla.

Drei Minuten später chippte das Ausnahmetalent perfekt in den Strafraum zu Ex-Bundesliga-Profi Ousmane Dembélé - Yamal hinterließ vor fast 90.000 Zuschauern mächtig Eindruck.

Ein erster Kurzeinsatz nach der Einwechslung (83.) beim 4:0 (3:0)-Erfolg am Samstag genügte, um nicht nur seinen hochdekorierten Coach Xavi ins Schwärmen zu bringen.

Xavi schwärmt von Barca-Juwel: „Kann eine Ära prägen“

„Er kann eine Ära im Klub prägen und ein sehr besonderer Spieler werden“, sagte der 43-Jährige, als Spieler Weltmeister, Europameister, mehrmaliger Champions-League-Sieger: „Er hat ein angeborenes Talent im letzten Drittel, das schwer zu finden ist.“

Ein neuer Lionel Messi also, der Barca so viele Jahre verwöhnte?

Daran glaubt offenbar die spanische Presse. „Das Wunderkind von Barca schreibt Geschichte“, titelte die Marca nach dem Sieg, der die Katalanen um den deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen der Meisterschaft wieder ein Stück näher brachte: „Merken Sie sich diesen Namen.“

In der 83. Spielminute wurde Lamine Yamal von Trainer Xavi gegen Betis Sevilla eingewechselt

Die spanische Zeitung schrieb weiter: „Er verblüffte alle. Er hat den Sprung im Alter von 15 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen geschafft, in einem Alter, in dem die meisten Spieler nicht einmal davon zu träumen wagen, in der ersten Liga zu spielen – und in dem wir Normalsterblichen uns noch nicht entschieden haben, was wir mit unserem Leben anfangen wollen.“

Onze Mondial aus Frankreich sah „den neuen Liebling von Barcelona“, die englische Sun berichtete vom „besten La-Masia-Projekt seit Lionel Messi“. Und die italienische Gazzetta dello Sport meinte: „Ein neuer Star scheint in La Masia geboren worden zu sein.“

Der steht jetzt bereits in den Klubbüchern. Den bisherigen Rekord Barcas seit Einführung der spanischen Liga 1929 stellte Vincente Martinez 1941 mit 16 Jahren, neun Monaten und sieben Tagen auf.

Barca-Talent: „Er sieht nicht wie 15 Jahre alt aus“

Ligaübergreifend waren nur vier Spieler bei ihrem ersten Einsatz jünger gewesen als Yamal. An der Spitze in dieser Statistik steht Luka Romero, der am 24. Juni 2020 im Alter von 15 Jahren, sieben Monate und sechs Tagen für Mallorca debütierte.

Zurück zu Yamal, der seit seinem siebten Lebensjahr in Barcas Talentschmiede La Masia ausgebildet wird: Er könne Tore schießen, vorlegen und stecke voller Selbstvertrauen, schwärmte Xavi. „Er sieht nicht wie 15 Jahre alt aus. Er ist viel reifer. Ich sehe ihn beim Training und ich sehe, dass er bereit ist, und deshalb habe ich ihn eingewechselt.“

Am liebsten spielt Yamal auf der rechten Außenbahn, doch kann eigentlich auf allen Positionen in vorderster Front agieren.

Vom Spielertyp erinnert er ein bisschen an Messi, ähnelt aber vor allem dem aktuellen Barca-Star und früheren BVB-Spieler Ousmane Dembélé.

Yamal hat einen explosiven Antritt, ist nur schwer vom Ball zu trennen und schießt aus allen Lagen auf das gegnerische Tor - und das häufig mit Erfolg. „Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann“, fasste Xavi zusammen.

Yamal bei Debüt jünger als Messi

Der nur 165 Zentimeter große Linksfuß wird fortan allerdings mit einer großen Erwartungshaltung und Messi-Vergleichen leben müssen.

Der Barca-Ikone hat Yamal in Sachen Debüt immerhin schon etwas voraus: Weltmeister Messi kam 2004 erst mit 17 Jahren zu seinem ersten Pflichtspiel-Einsatz für den spanischen Spitzenklub.

Zuletzt noch von Barca suspendiert

Und spätestens mit Yamals erfolgreichen Debüt am Wochenende ist auch der Wirbel von vor einigen Wochen vergessen.

Aus disziplinarischen Gründen war er nicht für die spanische U17-Nationalmannschaft nominiert worden.

Barcelona sanktionierte den Offensivspieler ebenfalls und sperrte ihn vorübergehend für vier Jugendspiele.

Kometenhafter Aufstieg beim FC Barcelona

Wenig später, am 22. April gegen Atlético, stand Yamal dann zum ersten Mal im Profikader der Katalanen, blieb aber ohne Einsatzminuten. Im September des vergangenen Jahres hatte Xavi den Youngster erstmals bei den Profis um Robert Lewandowski mittrainieren lassen.

In der Saison 2021/22 war der Sohn eines marokkanischen Vaters und einer guineischen Mutter noch in der U16 aufgelaufen. Vergangenen Sommer machte er dann einen großen Sprung in Barcas U19.

Dort trifft Yamals regelmäßig auf Gegenspieler, die bis zu vier Jahre älter sind. Selbst Barca-Senkrechtstarter Ansu Fati schaffte in seiner Jugendspielerzeit nicht so einen großen Sprung.

Barca-Zukunft? Yamal wechselt Berater

Weit musste Yamal sowieso nie fahren, er ist rund 30 Kilometer entfernt von Barcelona in Mataro geboren. Aus diesem Grund hat er in den letzten Jahren die La-Masia-Schule genießen dürfen und den Barcelona-Fußball verinnerlicht.

Dass Yamal eine große Zukunft bevorsteht, dafür spricht auch der kürzliche Beraterwechsel des 15-Jährigen. Fortan wird er von Star-Agent Jorge Mendes beraten, der zum Beispiel auch Ansu Fati vertritt.

Berichten zufolge soll Yamal zur neuen Saison seinen ersten Profivertrag unterschreiben. Aus Barcas Perspektive natürlich am liebsten bei den Katalanen.

Doch dem Vernehmen nach steht das Wunderkind, das im Juli Geburtstag feiert, durch seinen kometenhaften Aufstieg bei Top-Klubs aus ganz Europa auf dem Zettel.

