FC Barcelona: Wirbel um Umtiti! Falsches Zitat sorgt auf Aufruhr

Der französische Innenverteidiger steht seit 2016 im Kader des FC Barcelona und ist seit August vergangenen Jahres an den italienischen Erstligisten US Lecce ausgeliehen. Nun äußerte er in einem Interview mit Canal Plus harte Kritik an seinem Stammverein. Eine Aussage des 29-Jährigen sorgte im Nachhinein allerdings für Irritationen.