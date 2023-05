La Liga: "Unser Plan A ist Ancelotti" - Brasilien macht bei Real-Trainer ernst

Ancelotti wird seit Monaten als neuer Trainer der Selecao gehandelt, nachdem Tite nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM in Katar seinen Hut genommen hatte. Der 63 Jahre Italiener hatte sich in der Vergangenheit geschmeichelt gezeigt, aber stets auf seinen Vertrag verwiesen. „Einen Vertrag, den ich mit Ehre bis zum Ende erfüllen will“, sagte er zuletzt. Das Arbeitspapier des Trainers in der spanischen Hauptstadt läuft noch bis 2024.