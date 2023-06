"Drei Spieler in einem": Spanische Presse feiert Bellingham-Deal

Real Madrid holt Bellingham vom BVB: Die Pressestimmen

Spanien bejubelt Bellingham als „Casemiro, Modric und Kroos in einem“

as: „Bellingham: Drei Spieler in einem. Er ist der bestmögliche Erbe des historischen Mittelfelds von Real Madrid und vereint die besten Eigenschaften von Casemiro, Modric und Kroos in einem Spieler.“

Marca: „Real Madrids Mittelfeld hat Europa in den letzten zehn Jahren mit eiserner Faust dominiert. Casemiro, Kroos und Modric beendeten eine Ära. Camavinga, Valverde, Tchoauméni und nun Bellingham wurden ausgewählt, um den Staffelstab vom Bermuda-Dreieck zu übernehmen. In dieser ersten Saison werden Kroos und Modric weiterhin eine zentrale Rolle spielen, aber die jungen Spieler werden in der Mannschaft an Gewicht gewinnen. Bellingham kommt als der Star und Franchise-Spieler der Zukunft.“