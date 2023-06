Real Madrid: Wo steht David Alaba nach seiner Seuchensaison?

Zwei Jahre ist es nun her, dass David Alaba sich ablösefrei Real Madrid anschloss.

Die Königlichen versprachen sich viel vom Österreicher - und bekamen vor allem im ersten Jahr alles. Jetzt aber liegt hinter Alaba eine regelrechte Seuchensaison, „eine der schwierigsten seiner Karriere“, wie die as zuletzt schrieb - und durchaus Zweifel anklingen ließ.

Alaba müsse seine Kontinuität zurückgewinnen, diese müssen wieder „so selbstverständlich sein wie das Essen, damit er die Zweifel an seiner Fitness zerstreuen kann“, schrieb das Blatt und verwies darauf, dass der Abwehrspieler seit Samstag immerhin schon 31 Jahre alt ist. Er müsse jetzt den Resetknopf drücken.

Klappstuhl-Jubel und mehr als ein Ersatz für Ramos

Denn in seiner ersten Saison zeigte Alaba hervorragende Leistungen und ersetzte den langjährigen Real-Kapitän Sergio Ramos, dessen Nummer 4 er übernahm, als Abwehrchef exzellent. Mit seinem Klappstuhl-Jubel gegen PSG wurde er schnell selbst zum Fan-Liebling.

In der Saison 2021/22 stand der Österreicher 46-mal für das weiße Ballett auf dem Feld, erzielte dabei als Innenverteidiger selbst drei Tore und bereitete vier Tore vor.

Handspiel sorgt für Alaba-Wende

Auch die Saison 2022/23 startete zunächst gut für den 31-Jährigen. Beim 3:1-Sieg gegen den Erzrivalen FC Barcelona am 9. Spieltag ließ Alaba besonders seine Stärken aufblitzen.

Die Partie gegen Villarreal am 16. Spieltag sollte seine Saison jedoch auf den Kopf stellen. Durch ein Handspiel des Österreichers im eigenen Strafraum verlor Real 1:2 gegen das Gelbe U-Boot.

Alaba kassierte heftige Kritik von Medien und Fans. Ihm wurde unter anderem vorgeworfen, dass seine Fähigkeiten in Sachen Ballkontrolle immer schlechter würden.

Nach dem Spiel gegen Villareal begannen außerdem die Verletzungsprobleme beim Linksfuß. Ab da an spielte er nie mehr als drei Spiele am Stück. 31 Prozent seiner der Saisonspiele verpasste er aufgrund von Verletzungen.

Ancelotti setzt auf Alaba

Das Copa-del-Rey-Finale Anfang Mai zeigte jedoch, dass Trainer Carlo Ancelotti Vertrauen in seinen Schützling hat. Nach nur zwei Trainingseinheiten stand Alaba gegen Osasuna in der Startelf und zahlte dieses Vertrauen mit einer guten Leistung zurück.

Auch in der Champions League bestätigte er seinen Aufwärtstrend. Zwar konnte auch er das Aus im Halbfinale gegen Manchester City nicht verhindern, doch der Abwehrspieler gehörte noch zu den besseren Real-Stars.

Und kommende Saison? Was bedeutet Alabas Achterbahnfahrt für seine Zukunft?

Alaba kann sich „keine weitere Saison wie die letzte leisten“

Der österreichische Nationalspieler kann sich eigentlich sicher sein, dass Ancelotti ihn an der Seite von Eder Militao aufstellt. Wenn er fit war, hatte Alaba seinen Stammplatz eigentlich immer sicher. Allerdings müssen dafür die Leistungen konstant sein.

Gerade mit Antonio Rüdiger, der vor allem im Hinspiel gegen ManCity gegen Erling Haaland seine Qualitäten nachwies, hat er einen weiteren starken Konkurrenten. Und auch Co-Kapitän Nacho Fernandes (meist Außenverteidiger) ist eine Alternative in der Abwehrzentrale..

Der Druck für Alaba ist allerdings gestiegen - wird in jedem Fall zeigen wollen, dass die Saison 2022/23 nur eine Ausnahme war. Das muss er auch, meint die as: „Obwohl Ancelotti blindes Vertrauen in ihn setzt, weiß er, dass er sich keine weitere Saison wie die letzte leisten kann.“