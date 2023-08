"Es war klug von Bayern": Schon wieder Kritik an Lewandowski

In dieser Saison läuft es noch nicht optimal für Robert Lewandowski beim FC Barcelona .

Die Katalanen haben immerhin vier von sechs möglichen Punkten geholt. Der Pole, der am heutigen Montag seinen 35. Geburtstag feiert, wird aktuell teilweise als aber schon kritisch gesehen.

„Lewandowski könnte mit seinen 35 Jahren zum Problem für Barca werden“, titelte die spanische Zeitung Marca nach dem torlosen Remis gegen den FC Getafe zum Liga-Auftakt und spielte dabei auf das hohe Alter an, was als Grund für den Leistungsabfall herangezogen wird. „Fast alle waren enttäuschend, allen voran Lewandowski.“

Xavi glaubt weiter an Lewandowski: „Er wird ein Tor machen“

Erst in der Schlussphase ging Barca nach einem Geniestreich von Ilkay Gündogan durch Pedri in Führung, ehe Ferran Torres kurz vor dem Abpfiff auf den 2:0-Endstand erhöhte. Erneut torlos blieb Robert Lewandowski, der bis dahin noch nie in vier aufeinanderfolgenden Partien ohne eigenen Treffer war.