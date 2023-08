"Unfassbar reif!" - Kroos schwärmt von Bellingham nach Real-Blitzstart

Drei Tore und ein Assist in seinen ersten beiden Ligaspielen für Real Madrid. Jude Bellingham hat schon nach kurzer Zeit eine tragende Rolle im Spiel der Königlichen eingenommen , was auch Teamkollege Toni Kroos gefällt.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler zeigte sich in seinem Podcast Einfach mal Luppen sehr beeindruckt von dem jungen Engländer: „Er hat sich schon nach kurzer Zeit sehr gut integriert. Er ist eine Bereicherung für unser Spiel und das heißt ja etwas, weil wir auch so keine ganz blinde Mannschaft sind“, schwärmte Kroos.

Bellingham „unfassbar reif“

Es sei „ein gutes Zeichen“, dass der ehemalige BVB-Star vom Start weg überzeuge. Kroos hoffe, dass Bellingham genauso weitermache, „weil wir in der aktuellen Zusammensetzung definitiv auch, über die Länge der Saison gesehen, seine Präsenz in der Offensive und seine Tore brauchen werden“.

„Bei ihm habe ich da ein sehr gutes Gefühl, weil ich ihn für sein Alter unfassbar reif finde - und zwar nicht nur psychisch, sondern auch fußballerisch“, so Kroos.

Schon wieder Kritik an Lewandowski

Schon wieder Kritik an Lewandowski

Und fügte an: „Er macht keine Harakiri-Sachen, ist immer klar in seinen Aktionen, versucht seine Stärken total auszuspielen. Da machen viele andere in seinem Alter noch häufigere technische und taktische Fehler. Das sieht man bei ihm wenig.“