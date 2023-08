Wegen Transfer-Flaute: Málaga-Fans begrüßen Touristen als Neuzugänge

Málaga-Fans stellen Touristen als Neuzugänge vor

Eine Gruppe junger Männer und Frauen machte sich in voller, hellblau-weißer Fan-Montur zum Flughafen in Málaga auf, um einen dort gelan­deten Passagier spontan als Neuzugang vorzustellen, obwohl die „Boquerones“ gar keinen Spieler verpflichtet hatten.

FC Málaga: Vom CL-Viertelfinalisten zum Drittligisten

Danach der tiefe Fall: Probleme mit dem Financial Fairplay führten 2018 zum Abstieg aus La Liga und in diesem Sommer folgte sogar der Absturz in die Primera Federacíon, die dritte Spielklasse in Spanien.