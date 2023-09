Diese Lewandowski-Aussagen überraschen: "Irgendwie habe ich meine Meinung geändert"

Für Kritiker steckte zu viel Söldner und Maschine in ihm, während seine menschliche Seite zu kurz gekommen sei. Seit seinem Wechsel habe sich das nun aber ziemlich drastisch geändert, wie der 35-Jährige in der Sport Bild erklärte.

„Vor Barcelona war ich ein wenig wie eine Maschine, hier bin ich mehr ein Mensch geworden“, offenbarte der polnische Nationalspieler, der sich in der katalanischen Hauptstadt wohl fühlt und deswegen auch keine Gedanken an einen Wechsel nach Saudi-Arabien verschwendet.

„Irgendwie habe ich meine Meinung geändert nach dieser Pause“

„Daran denke ich jetzt nicht einmal. Ich bin super glücklich in Barcelona, auf dem Spielfeld, in der Stadt, mit meiner Familie. Als Mensch bin ich glücklich“, so Lewandowski, der laut Transfer-Experte Fabrizio Romano Angebote von Saudi-Klubs hatte, aber nie mit ihnen verhandelt habe. Stattdessen sei es durchwegs seine Priorität gewesen, mit Barca auch in dieser Saison die Meisterschaft in La Liga zu gewinnen.