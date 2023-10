Antoine Griezmann: Das Lächeln ist zurück

Antoine Griezmann baut sich ein großes Vermächtnis bei Atlético Madrid auf. Der Angreifer hat am Samstagabend sein Team zum 3:0-Auswärtssieg bei Celta Vigo geführt. Dabei schoss der Franzose alle Treffer und hat dadurch nur noch sieben Tore Rückstand bis zu einer vereinshistorischen Marke.

Atléticos Rekordtorschütze in LaLiga ist aktuell Legende Luis Aragonés mit 123 Treffern. Griezmann steht derzeit bei 116 Toren. Für Madrid ist er bereits wettbewerbsübergreifend Rekordtorschütze. In seiner Karriere erzielte der 32-Jährige insgesamt 162 Treffer für die Madrilenen und noch ist kein Ende in Sicht.