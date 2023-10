Schwaches Comeback: Harte Kritik an Lewandowski nach 30-Minuten-Auftirtt im Clásico

Nach der knappen 1:2-Niederlage im Clásico gegen Real Madrid sitzt der Frust beim FC Barcelona tief. Gut eine Stunde lang hatten die Katalanen in Führung gelegen, bis Jude Bellingham das Duell zugunsten der Königlichen drehte.

Im Zuge der schwächeren Schlussphase von Barcelona geriet auch Robert Lewandowski, der seinen ersten Einsatz seit seiner Knöchelverletzung am 5. Oktober absolvierte, in die Kritik der Fans. Der ehemalige Stürmer des FC Bayern war in der 61. Minute - wenige Minuten vor Reals Ausgleichstreffer - in die Partie gekommen.

Lewandowski mit nur einem Torschuss

Der 35 Jahre alte Angreifer konnte sich nach seiner Einwechslung kaum in Szene setzen. Bei 21 Ballkontakten brachte Lewandowski 71 Prozent seiner Pässe an den Mann. Bei seinem einzigen Torschuss verfehlte er das Ziel.

Entsprechend negativ fielen die Kommentare in der spanischen Presse aus. „Er versuchte es mit einem Schuss von außerhalb des Strafraums, wirkte aber etwas langsam“, beurteilte die Zeitung Sport Lewandowskis halbstündigen Auftritt.

„Ihm fehlte es an Spritzigkeit“

Mundo Deportivo kommentierte: „Man merkte ihm an, dass es ihm an Spritzigkeit fehlte, weil er lange brauchte, um einen Schuss zu platzieren. Ihm mangelte es auch an der nötigen Präzision bei der Ballkontrolle.“

Bei einigen Fans war der Unmut über die Leistung Lewandowskis groß. Zumal der Stürmer einmal mehr in einem wichtigen Spiel enttäuschte. Ein Nutzer mit dem Namen „StDennis_“ forderte deshalb auf X: „Ich will Lewandowski in keinem großen Spiel mehr sehen, bitte, es reicht. Er sollte uns dieses Elend ersparen.“

Schon in der Vergangenheit war vereinzelt der Vorwurf erhoben worden, dass Lewandowski in entscheidenden Partien nicht liefere. Unter anderem hatte Markus Babbel im Fantalk auf SPORT1 diese Ansicht im vergangenen Jahr geäußert.

Dieses Mal darf allerdings - wie einige Fans bereits berechtigterweise bemerkten - nicht vergessen werden, dass der ehemalige Bayern-Torjäger direkt aus einer Verletzung kam.

Viele Fans ärgerten sich deshalb auch über Barcelonas Cheftrainer Xavi: „Warum wechselt man Lewandowski ein, der keinen Spielrhythmus hat?“, fragte zum Beispiel X-Nutzer „MatarazzoCRF“.