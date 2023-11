La Liga: Knoten bei Real-Star ist endlich geplatzt

Real Madrid hat am Sonntag einen souveränen 5:1-Sieg zu Hause gegen den FC Valencia gefeiert. Nach schwierigen Wochen ohne Torerfolg scheint für Rodrygo mit seinem Doppelpack der Knoten endgültig geplatzt zu sein.

Am ersten Spieltag gelang Rodrygo beim 2:0-Erfolg gegen Athletic Bilbao der erste Treffer für die Königlichen in der aktuellen Saison. Danach blieb der Angreifer in der Liga vor dem Tor elf Partien erfolglos.