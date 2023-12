Real Madrid: Kommt es zur überraschenden Kehrtwende um Ancelotti?

Der 64-Jährige, der bereits kürzlich sein Real-Dasein als „größtes Weihnachtsgeschenk“ bezeichnete, könnte laut Informationen der spanischen Zeitung AS bereits im Januar einen neuen Vertrag unterschreiben. Dem Bericht zufolge möchten die Madrilenen frühzeitig Planungssicherheit und bereits am Rande des spanischen Supercups (10. - 14. Januar) mit der Trainer-Legende sprechen.

Ancelotti-Verlängerung bahnt sich an: Priorität liegt auf Real Madrid

Derzeit deutet vieles auf eine einjährige Verlängerung bis 2025 hin. Ancelotti scheint im fortgeschrittenen Trainer-Alter wieder Feuer gefangen zu haben und werde ein vorliegendes Angebot laut AS -Einschätzung „ohne zu zögern unterschreiben“. Dies machte Ancelotti auch selbst deutlich. „Madrid ist meine Priorität und wenn der Verein mir anbietet, zu verlängern, werde ich in der nächsten Saison hier bleiben,“ erklärte die Trainer-Legende.

Zu einem Engagement für die Selecao wird es demnach wohl noch nicht kommen, wenngleich er sich vom Interesse des Rekord-Weltmeisters geschmeichelt fühle. Gerüchte über eine bereits getroffene Vereinbarung mit dem fünfmaligen Weltmeister dementierte die AS . Auszuschließen ist jedoch nicht, dass Carlo Ancelotti im Sommer 2025 Interimstrainer Fernando Diniz ablöst und die Selecao zur WM 2026 führt.

Ancelotti-Entwicklung könnte Bayer in die Karten spielen

Der Spanier galt in den vergangenen Wochen als einer der Top-Kandidaten. Für Bayer Leverkusen würde das zudem bedeuten, dass sich der Klub in der Rückrunde mehr auf die sportlichen Dinge konzentrieren kann und von dauerhaften Gerüchten in Ruhe gelassen wird.